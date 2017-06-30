Гроза разогнала очередь к мощам Николая Чудотворца
Сильный ливень с порывами ветра разогнал очередь к мощам святителя Николая Чудотворца в Москве, сообщает официальный сайт принесения святыни.
Как уточняется в сообщении, после дождя время ожидания паломников в очереди к мощам Николая Чудотворца сократилось до одного часа.
На данный момент очередь заканчивается в районе Крымского моста. Ближайшая к началу очереди станция метро — «Парк культуры».
Мощи Николая Чудотворца с 21 мая находятся в храме Христа Спасителя. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля, сообщает «РИА Новости».
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