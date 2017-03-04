Гройсман заявил об интересе России в блокаде Донбасса

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил с заявлением, что Россия заинтересована в блокаде Донбасса. Из-за сложившейся ситуации украинские предприятия вынуждены покупать российский уголь.

Об этом глава украинского правительства рассказал в эфире телеканала «Интер». Гройсман подчеркнул, что блокада Донбасса принесет стране убытки в размере 3,5 миллиардов долларов.

Ранее генеральный директор «Азовстали» Энвер Цкитишвили на встрече с Гройсманом рассказал, что из-за сложившейся ситуации предприятие обратилось за поставками угля к России и США. Это принесло организации потери на сумму 3,6 миллионов долларов.

Накануне министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик распорядился ввести запрет на ввоз угля из России, сообщает РБК.

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