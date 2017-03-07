Гройсман рассказал о потерях Украины в результате блокады Донбасса

Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что торговая блокада Донбасса лишает страну миллиардов гривен.

По его словам, ежемесячные потери составляют от двух до четырех миллиардов в национальной валюте (порядка 75-150 миллионов долларов).

«То, что мы забирали свой уголь и использовали в наших целях для металлургии и для энергетики, было в интересах Украины. Мы с этого получали налоги в бюджет, из которого финансировали все потребности. Поэтому за блокаду заплатит каждый украинец соответствующими потерями», - цитирует украинского премьера ТАСС.

В то же время он высказался против закупок столь необходимого Украине угля в России, заявив, что это будет «торговля с врагом».

Некоторое время назад в «Укрэнерго» подсчитали, что имеющихся запасов антрацитового угля хватит на месяц работы тепловых электростанций и централей.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина
События: экономика
Следующая новость Ирак предложил вернуть Сирии членство в ЛАГ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО