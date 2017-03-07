Гройсман рассказал о потерях Украины в результате блокады Донбасса

Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что торговая блокада Донбасса лишает страну миллиардов гривен.

По его словам, ежемесячные потери составляют от двух до четырех миллиардов в национальной валюте (порядка 75-150 миллионов долларов).

«То, что мы забирали свой уголь и использовали в наших целях для металлургии и для энергетики, было в интересах Украины. Мы с этого получали налоги в бюджет, из которого финансировали все потребности. Поэтому за блокаду заплатит каждый украинец соответствующими потерями», - цитирует украинского премьера ТАСС.

В то же время он высказался против закупок столь необходимого Украине угля в России, заявив, что это будет «торговля с врагом».

Некоторое время назад в «Укрэнерго» подсчитали, что имеющихся запасов антрацитового угля хватит на месяц работы тепловых электростанций и централей.