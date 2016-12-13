Гройсман призвал украинцев втрое снизить потребление газа

В 2017 году Украина планирует увеличить собственную добычу газа на 500 миллионов кубометров и к 2020 году полностью обеспечивать свои потребности в этом виде топлива. Такое заявление сделал глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман.

«В этом году мы увеличили собственную добычу на 50 миллионов кубометров. В следующем году увеличим на 500 миллионов кубометров. До 2020 года, думаю, мы сможем приблизительно все наши потребности закрывать собственным газом», - цитирует УНИАН запись, сделанную Гройсманом в твиттере.

При этом Гройсман напомнил, что, наряду с ростом добычи топлива, правительство будет всецело поддерживать программы энергоэффективности, позволяющие рационально использовать ресурсы. По мнению главы правительства, граждане Украины должны как минимум втрое снизить потребление газа в жилых домах.

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