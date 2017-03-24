Гройсман оценил торговую блокаду Донбасса в 1 процент ВВП

Выступая перед депутатами Верховной рады, глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что торговая и транспортная блокада неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе обойдется государству в один процент ВВП.

- Когда вы своими действиями заставляете сегодня страну отказаться от одного процента ВВП - это означает, что сотни миллиардов не поступит в экономику страны. Ваши действия являются безответственными, - цитирует ПРАЙМ обращение премьер-министра к депутатам, организовавшим блокаду.

По словам Гройсмана, действия группы депутатов Рады «противоречит национальным интересам Украины, как экономическим, так и энергетическим».

Ранее глава Кабинета министров заявил, что правительство Украины намерено закупать уголь в США, Австралии и Южной Африке.

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