Гройсман объявил о намерении Украины закупать уголь в США и Австралии с ЮАР

В условиях отсутствия поставок угля с Донбасса украинское правительство планирует производить закупки необходимого топлива в США, Австралии и Южной Африке. Такое заявление сделал премьер-министр страны Владимир Гройсман.

- Мы сейчас будем его покупать за валюту. Это или США или Австралия, или Южная Африка. Это чрезвычайно серьезно, — цитирует Гройсмана RT со ссылкой на «Укринформ».

Глава Кабинета министров Украины подчеркнул, что при Арсении Яценюке была проделана титаническая работа, чтобы избавиться от зависимости от российского газа, а нынешнее правительство поступательно следует тем же курсом.

- Мы уже более 500 дней живем без капли российского газа. Мы выбрали код на то, чтобы добывать украинский газ из украинских недр, и в этом году, я думаю, мы больше чем на 500 миллионов кубометров увеличим добычу собственного газа, — заявил Гройсман.

Ранее сообщалось, что правительство Украины покупает российский газ через третьи страны, переплачивая при этом сотни миллионов долларов в год.

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