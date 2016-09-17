Гройсман назвал обстрел петардами посольства РФ в Киеве мелким конфликтом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что обстрел фейерверками и петардами посольства РФ в Киеве не стоит того, чтобы акцентировать на нем внимание.

– Столица Украины должна быть примером подражания. Это очень мелкий конфликт, который вообще не требует комментариев, – отметил Гройсман. По его словам, 18 сентября, в День голосования, охранная система посольства будет работать в штатном режиме.

18 сентября в России состоится единый день голосования. Москва заявила о намерении устроить голосование на территории Украины в посольстве, расположенном в Киеве. Украина заявила, что не намерена давать разрешение на этот процесс. В Москве считают такую позицию нарушением международных норм, сообщает ТАСС.