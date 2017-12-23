«Гробокопатели и мерзавцы»: Геннадий Зюганов встал на защиту мавзолея Ленина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на съезде партии заявил, что не позволит разрушить мавзолей Ленина на Красной площади.

Он сказал: «Отстаньте вы, гробокопатели и мерзавцы, от Красной площади и красного некрополя. Мы никогда не дадим его разрушить».

В 2017 году Россия отметила столетнюю годовщину со дня Великой Октябрьской социалистической революции, передает «РИА Новости». Общественность выступила за то, чтобы захоронить тело Владимира Ленина, а правозащитники предложили сделать из мавзолея музей.