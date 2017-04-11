Грипп уходит из России медленно
Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжается, но эпидемия отступает медленно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Превышение недельных эпидемических порогов зарегистрировано в трех субъектах России – Республике Коми, Кемеровской и Челябинской областях, рассказала она РИА «Новости». В связи с эпидемией закрыты 15 школ.
Попова также отметила, что превышение недельных эпидемических порогов фиксируется среди детей до 15 лет. Среди лиц старше этого возраста превышение эпидпорогов не регистрируется вторую неделю.
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