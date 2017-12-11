Григорию Родченкову предъявлены новые обвинения

Главному информатору WADA, экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову заочно предъявлено обвинение в незаконном обороте сильнодействующих веществ, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, Родченкову предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта организованной группой либо в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере).

Кроме того, ранее Родченков был заочно арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Григорий Родченков стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства. Он обвинил Россию в существовании государственной системы применения допинга спортсменами.

5 декабря российскую сборную отстранили от участия в Олимпиаде-2018 в Южной Корее, позволил «чистым» спортсменам выступать под нейтральным флагом, сообщает «Интерфакс».