Григория Родченкова сравнили с «обмылком» и кротом

Президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, член исполкома Паралимпийского комитета РФ (ПКР) Лев Селезнев назвал главного информатора WADA Григория Родченкова «обмылком», очерняющим весь российский спорт.

«Не понимаю, как можно было допустить этого «обмылка» Родченкова до управления, а после позволить ему покинуть страну. И сейчас он засел в США, как крот, и очерняет весь российский спорт», — заявил Селезнев, комментируя ситуацию с возможным отстранением паралимпийской команды РФ от участия в Олимпийских играх в 2018 году.

Он также отметил, что с содроганием ждет 22 декабря, когда Международный паралимпийский комитет объявит свой вердикт, сообщает Life.