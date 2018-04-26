Григорий Родченков не выдал секретный рецепт «Дюшеса»
Информатор WADA Григорий Родченков дал показания по поводу допингового коктейля своей разработки – так называемого «Дюшеса».
Он заявил, что никогда не давал коктейль российским спортсменам; не видел, чтобы они его употребляли; не видел, чтобы спортсмены или тренеры получали инструкции по употреблению коктейля; ни разу не видел, чтобы российский спортсмен сдавал специально заготовленную «чистую» мочу; не видел, чтобы российские спортсмены как-то манипулировали со своими допинг-пробами.
Когда Григория Родченкова попросили назвать точный состав «Дюшес-коктейля», он сказал, что ему потребуется пять минут на объяснение. В итоге он все же воздержался от ответа, сообщает «Sports.ru».
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