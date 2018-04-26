Григорий Родченков не выдал секретный рецепт «Дюшеса»

Информатор WADA Григорий Родченков дал показания по поводу допингового коктейля своей разработки – так называемого «Дюшеса».

Он заявил, что никогда не давал коктейль российским спортсменам; не видел, чтобы они его употребляли; не видел, чтобы спортсмены или тренеры получали инструкции по употреблению коктейля; ни разу не видел, чтобы российский спортсмен сдавал специально заготовленную «чистую» мочу; не видел, чтобы российские спортсмены как-то манипулировали со своими допинг-пробами.

Когда Григория Родченкова попросили назвать точный состав «Дюшес-коктейля», он сказал, что ему потребуется пять минут на объяснение. В итоге он все же воздержался от ответа, сообщает «Sports.ru».