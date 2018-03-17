Григорий Родченков поведал о советской допинг-системе на Играх-1980

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сообщил о подменах проб на Олимпиаде в Москве в 1980 году.

Он отметил, что допинговая система на ОИ-1980 напоминала ту, что позже применялась в Сочи-2014. Родченков заявил, что заместитель начальника Госкомспорта по спортивной медицине и допинг-контролю Геннадий Марков подменял допинг-пробы.

«Когда я пришел в лабораторию в 1985-м, существовала система подачи неправильных сведений о положительных тестах для защиты спортсменов, применявших допинг. КГБ часто бывало в лаборатории, чтобы помогать во время больших соревнований», - рассказал он.

По его словам, КГБ помогал менять грязные пробы на чистые. На Играх в столице не было взято ни одной положительной допинг-пробы, передает Lenta.ru.

В 2016 году Родченков уехал в США. Он рассказал, что в России существует допинг-система, контролируемая государством.

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