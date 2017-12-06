Григорий Родченков боится за свою жизнь

Главный информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков выразил опасения за свою жизнь.

Кроме того, он заявил, что гордится решением Международного Олимпийского комитета (МОК) об отстранении российской сборной от Олимпиады-2018.

По словам адвоката Родченкова Джима Уолдена, его доверитель «будет оглядываться через плечо всю оставшуюся жизнь», несмотря на участие в программе защиты свидетелей в США.

Адвокат также обвинил Кремль в публичной кампании по дискредитации Родченкова.

По его мнению, российские власти видят в нем «очень решительного и трудного противника». В конце ноября СМИ опубликовали «дневник Родченкова», в котором он рассказывает о встречах с Виталиеем Мутко и анаболической смеси из трех стероидов и вермута. Комиссия МОК признала дневники Родченкова достоверными, а Мутко заявил, что они «редактировались» в США.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия во Всемирных Играх в 2018 году, при этом под нейтральным флагом могут выступить «чистые» спортсмены, сообщает Ura.ru.

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