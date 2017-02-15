Григорий Лепс компенсировал потери в своем продюсерском центре с помощью Эмина Агаларова
Во вторник СМИ сообщили о том, что по взаимному соглашению с известным певцом его продюсерский центр покинули все ведущие сотрудники. На смену им пришла команда Эмина Агаларова, под управление которого находятся такие предприятия, как «Крокус Сити Холл», «Вегас Сити Холл», «Крокус Сити Молл» и другие.
Организация и проведение концертов станут основой для сотрудничества Григория Лепса с его новым компаньоном Эмином Агаларовым.
Среди первых совместных проектов - музыкальный фестиваль «Жара» в Баку, юбилейные концерты Лепса и музыкальный фестиваль «Рождество» в «Крокусе», сообщает агентство InterMedia.
Причины ухода сотрудников из продюсерского центра Лепса не разглашаются.
Следующая новость Рубль развернулся в «красную зону»
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии