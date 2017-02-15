Григорий Лепс компенсировал потери в своем продюсерском центре с помощью Эмина Агаларова

Во вторник СМИ сообщили о том, что по взаимному соглашению с известным певцом его продюсерский центр покинули все ведущие сотрудники. На смену им пришла команда Эмина Агаларова, под управление которого находятся такие предприятия, как «Крокус Сити Холл», «Вегас Сити Холл», «Крокус Сити Молл» и другие.

Организация и проведение концертов станут основой для сотрудничества Григория Лепса с его новым компаньоном Эмином Агаларовым.

Среди первых совместных проектов - музыкальный фестиваль «Жара» в Баку, юбилейные концерты Лепса и музыкальный фестиваль «Рождество» в «Крокусе», сообщает агентство InterMedia.

Причины ухода сотрудников из продюсерского центра Лепса не разглашаются.