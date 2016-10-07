Григорий Лепс, Дмитрий Певцов и Федор Конюхов выступили за запрет абортов в РФ

В России все больше знаменитостей выступают за запрет абортов в стране, сообщает «Интерфакс».

К петиции по этому поводу присоединились певец Григорий Лепс, актер Дмитрий Певцов, а также путешественник и священник Федор Конюхов. Об этом рассказала руководитель движения «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина.

К петиции ранее присоединился Патриарх Кирилл.