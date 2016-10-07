Григорий Лепс, Дмитрий Певцов и Федор Конюхов выступили за запрет абортов в РФ
В России все больше знаменитостей выступают за запрет абортов в стране, сообщает «Интерфакс».
К петиции по этому поводу присоединились певец Григорий Лепс, актер Дмитрий Певцов, а также путешественник и священник Федор Конюхов. Об этом рассказала руководитель движения «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина.
К петиции ранее присоединился Патриарх Кирилл.
Следующая новость В Бундестаге готовы ввести санкции в отношении России из-за Сирии
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии