Грибы создали кислород в атмосфере Земли
Учёные из Университета Лидса назвали грибы создателями кислорода в атмосфере Земли.
Серия экспериментов, в ходе которых растения и грибы выращивали в атмосфере, похожей на ту, что была на древней Земле, показала, что растения смогли заселить сушу лишь только при помощи симбиоза с грибами.
Грибы, как утверждают специалисты, стали поставлять первым растениям необходимый для фотосинтеза фосфор.
Палеобиологи доказали свою теорию опытами, в ходе которых измерялась концентрация углекислоты и кислорода в контейнерах с растениями и различными видами современных грибов-симбионтов, а также колебания этих характеристик, сообщает агентство Nation news.
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