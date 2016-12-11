Греция приняла бюджет на следующий год

Парламент Греции принял бюджет на 2017 год. За предложенный документ проголосовали 157 депутатов из 300.

Ожидается, что в предстоящем году госдолг Греции составит 176,5 процента от ВВП. Власти государства ожидают роста экономики на 2,7 процента, сообщает "Коммерсантъ".

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что этот бюджет является «бюджетом оптимизма, роста и восстановления экономики». Страна ждет рост экспорта товаров и услуг на 5,3 процента и их импорта на 3,2 процента. Кроме того, планируется снизить безработицу с 23,7 процента в текущем году до 22,6 процента.