Греция отказалась передать Турции обвиняемых в подготовке путча военнослужащих

Греческий суд отказался экстрадировать трех турецких военнослужащих, обвиняемых на родине в подготовке путча в июле 2016 года.

- Я очень довольна этим решением, они не должны быть экстрадированы. Суд был объективен, - цитирует адвоката турецких военнослужащих ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что восемь турецких офицеров прибыли на военном вертолете в Грецию 16 июля после провала переворота. Они подали сигнал SOS и запросили экстренную посадку. Военные отрицают свою причастность к путчу.

В августе Турция направила греческим властям запрос на экстрадицию бежавших военных.