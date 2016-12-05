Греция отказалась передать Турции обвиняемых в подготовке путча военнослужащих
Греческий суд отказался экстрадировать трех турецких военнослужащих, обвиняемых на родине в подготовке путча в июле 2016 года.
- Я очень довольна этим решением, они не должны быть экстрадированы. Суд был объективен, - цитирует адвоката турецких военнослужащих ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Ранее сообщалось, что восемь турецких офицеров прибыли на военном вертолете в Грецию 16 июля после провала переворота. Они подали сигнал SOS и запросили экстренную посадку. Военные отрицают свою причастность к путчу.
В августе Турция направила греческим властям запрос на экстрадицию бежавших военных.
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