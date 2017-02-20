Греция останется в еврозоне

Речи о выходе Греции из состава еврозоны не идет, заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Пьер Московиси перед заседанием совета министров финансов стран еврозоны.

По сего словам, Еврогруппа больше не обсуждает Grexit.

- Это лексика, которой я больше не хочу слышать. Глядя на цифры, я констатирую, что Греция уже совершила значительный прогресс в вопросе реформ и экономического роста, кроме того, бюджетные цели были перевыполнены, — цитирует «РИА Новости» слова Московиси.

Еврокомиссар также отметил, что необходимо двигаться далее в претворении программы финансовой помощи в жизнь, а также подчеркнул тот факт, что в Греции остается множество сложных вопросов, в том числе, в социально-экономической сфере.

Еврозона и МФВ начали кредитовать Грецию во избежание ее дефолта еще в 2010 году. На фоне того, что страна никак не может перейти к полному самофинансированию и продолжает нуждаться во внешней помощи, в частности, в 2015 году, появились разговоры о возможном выходе из еврозоны.