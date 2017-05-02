В Греции восемь городов примут участие в акции «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» в нынешнем году пройдет в восьми городах Греции.

Самые масштабные мероприятия, посвященные Дню Победы, состоятся в Афинах. В торжествах примут участие проживающие в Греции выходцы из бывших советских республик, передает РИА «Новости».

В частности, в посольстве РФ в Афинах будет организован прием ветеранов. На военном союзническом кладбище в районе Фалиро состоится возложение венков к могиле советского солдата Николая Шевеля, который погиб.

Акция «Бессмертный полк» пройдет в Афинах в третий раз. В прошлом году ней участвовали свыше 500 человек. Ожидается, что в нынешнем году участников будет больше.