В Греции восемь городов примут участие в акции «Бессмертный полк»
Акция «Бессмертный полк» в нынешнем году пройдет в восьми городах Греции.
Самые масштабные мероприятия, посвященные Дню Победы, состоятся в Афинах. В торжествах примут участие проживающие в Греции выходцы из бывших советских республик, передает РИА «Новости».
В частности, в посольстве РФ в Афинах будет организован прием ветеранов. На военном союзническом кладбище в районе Фалиро состоится возложение венков к могиле советского солдата Николая Шевеля, который погиб.
Акция «Бессмертный полк» пройдет в Афинах в третий раз. В прошлом году ней участвовали свыше 500 человек. Ожидается, что в нынешнем году участников будет больше.
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