В Греции скончался российский консул Андрей Маланин

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Греции Андрей Маланин скончался в Афинах.

Об этом ТАСС сообщили в российском дипломатическом представительстве в Греции.

- Посольство может подтвердить факт кончины заведующего консульским отделом. Смерть наступила от естественных причин, - сказал собеседник агентства.