В Греции скончался российский консул Андрей Маланин
Заведующий консульским отделом посольства РФ в Греции Андрей Маланин скончался в Афинах.
Об этом ТАСС сообщили в российском дипломатическом представительстве в Греции.
- Посольство может подтвердить факт кончины заведующего консульским отделом. Смерть наступила от естественных причин, - сказал собеседник агентства.
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