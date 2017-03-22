В Греции открылось представительство ДНР
В Греции открылся представительский центр самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
По словам его главы Андреаса Зафериса, наряду с дипломатическими функциями, представительство будет выполнять информативные культурные и коммуникативные задачи.
МИД Греции признать представительство ДНР отказался. В ведомстве заявили, что действия, подрывающие целостность Украины, противоречат позиции греческого правительства, сообщает URA.RU.
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