В Греции обнаружили описанных Гиппократом паразитов

Анализ фекалий из доисторического захоронения на острове Кея в Греции помог найти паразитических червей возрастом 2500 лет. Впервые этих паразитов описал древнегреческий врач Гиппократ.

В своем сборнике медицинских трактатов, получившем название «Гиппократовский корпус», содержатся описания разных болезней, вызванных паразитами. В книге говорится о червях в рвотной массе, дрожи, изжоге, слабости и опухании живота. Ученые попытались выяснить, о каких именно заболеваниях идет речь.

Исследователи из Великобритании и Греции изучили разложившиеся фекалии, собранные с тазовых костей людей, живших в неолите (4-е тысячелетие до н.э.), бронзовом веке (2-е тысячелетие до н.э.) и во времена Римской империи (146 год до н.э. – 330 год н.э.). Они нашли яйца двух видов паразитических круглый червей: власоглава и человеческой аскариды, передает интернет-издание «Индикатор».

Руководитель группы Пирс Митчелл заявил: «До этого у нас были только предположения историков о том, какие паразиты реально описаны в древнегреческих медицинских текстах. Наше исследование подтверждает некоторые аспекты высказанных идей, но также добавляет новую информацию, о которой историки не думали».