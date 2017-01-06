В Греции информатор получит миллион евро за помощь в поимке террористки
Власти Греции выплатят один миллион евро информатору, чьи сведения помогли арестовать находившуюся более двух лет в розыске террористку Полу Рупу.
Необходимую для поимки Рупы информацию полиция получила три недели назад. Операция по задержанию прошла удачно. В настоящее время Рупе предъявлен ряд обвинений, в числе которых создание террористической организации, незаконное владение оружием и взрывчатыми веществами, ограбление банка и попытка угона вертолета.
Сведения о самом информаторе держатся в строжайшей тайне. Полиция делает все возможное во избежание утечки, которая может скомпрометировать всю систему выплаты вознаграждения за информацию о преступниках, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
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