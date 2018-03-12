В Греции футбольный матч едва не закончился стрельбой

Российский бизнесмен Иван Саввиди устроил скандал во время футбольного матча чемпионата Греции.

Бизнесмена возмутило то, что арбитр Гиоргос Коминос не засчитал гол, забитый игроками принадлежащей ему команды ПАОК. Предприниматель выбежал на поле и накинулся на арбитра.

Неоднократно он пытался достать пистолет из кобуры на поясе, но от применения оружия Саввиди удержали полицейские. При этом бизнесмен кричал Коминосу: «Ты – труп!»

Соперники ПАОК – команда АЕК – отказались продолжать игру в условиях террора. В итоге матч остался незавершенным, сообщает Nation News со ссылкой на греческие СМИ.