Греки в знак протеста обнесли стеной здание Минздрава

Греческие врачи устроили акцию протеста в ходе которой соорудили кирпичную стену вокруг здания Минздрава. Поводом для этого послужило решение властей сократить единовременные выплаты малоимущим гражданам и пенсионерам.

В акции участвовали несколько сотен человек. Возведением стены вокруг Минздрава они выразили протест против влияния Евросоюза по экономическую политику в стране, сообщает ТВЦ.

Ранее власти Греции заявили о намерении потратить свыше 600 миллионов евро на выплаты пенсионерам и малоимущим, а также снизить налоги для пострадавших от миграционного кризиса. В ЕС выразили недовольство этими инициативами и приостановили программу помощи Греции.