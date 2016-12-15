Греки в знак протеста обнесли стеной здание Минздрава
Греческие врачи устроили акцию протеста в ходе которой соорудили кирпичную стену вокруг здания Минздрава. Поводом для этого послужило решение властей сократить единовременные выплаты малоимущим гражданам и пенсионерам.
В акции участвовали несколько сотен человек. Возведением стены вокруг Минздрава они выразили протест против влияния Евросоюза по экономическую политику в стране, сообщает ТВЦ.
Ранее власти Греции заявили о намерении потратить свыше 600 миллионов евро на выплаты пенсионерам и малоимущим, а также снизить налоги для пострадавших от миграционного кризиса. В ЕС выразили недовольство этими инициативами и приостановили программу помощи Греции.
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