Греки провели акцию в поддержку георгиевской ленты
В Афинах прошла акция «Руки прочь от символов Великой Победы».
Поводом для нее послужил запрет георгиевское ленты на Украине. Жители Греции выразили возмущение политикой киевских властей. Они считают, что это оскорбляет память всех, кто противостоял фашистской Германии.
Представитель движения «Бессмертный полк» в Греции Андреас Зафирис заявил, что жители страны гордятся своими предками, участвовавшими в борьбе с фашизмом, поэтому будут продолжать считать георгиевскую ленту символом Победы, сообщает «Экономика сегодня».
Георгиевская лента запрещена на Украине официально. Соответствующий указ был подписан президентом страны Петром Порошенко 12 июня.
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