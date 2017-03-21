Греф сообщил о намерении Сбербанка экстренно покинуть украинский рынок

Сложившаяся на Украине ситуация вокруг российских банков требует экстренного реагирования, и руководство Сбербанка рассматривает варианты максимально быстрого выхода с украинского рынка. Об этом журналистам сообщил глава кредитной организации Герман Греф.

- На сегодня мы занимаемся поиском вариантов быстрого выхода с украинского рынка. Надеемся, что нам такую возможность предоставят. Мы сейчас находимся в очень активной стадии рассмотрения таких вариантов, - цитирует Грефа ТАСС.

По словам главы Сбербанка, ситуация в соседнем государстве развивается по непредсказуемому и самому худшему из всех существующих сценарию.

- Сегодня происходит бетонирование центрального офиса в Запорожье, возникли серьезные трудности по выплате зарплаты у крупных предприятий. В течение последнего года мы насчитали уже сотни всевозможных актов вандализма, - подчеркнул Греф.

По его словам, банк рассчитывает на поддержку со стороны официальных органов Украины в части восстановления нормальной работы банка, но пока имеет место «полное попустительство со стороны правоохранительных структур Украины».