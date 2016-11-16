Греф рассказал о «шоковом состоянии» после «странного» ареста Улюкаева

Комментируя ситуацию с арестом министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, глава Сбербанка РФ Герман Греф заявил, что бессмысленно давать оценки, не владея полной информацией о происшедшем.

- Можно комментировать, когда есть какая-то информация. Мы почти никакой информацией не обладаем. Из того, что мы читаем в СМИ, никаких выводов сделать невозможно. Когда нет информации, люди находятся в состоянии, мягко говоря, близкому к шоку, - цитирует Грефа ТАСС.

По словам Грефа, ранее занимавшего должность министра экономического развития и торговли, «все это выглядит странно».