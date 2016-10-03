Греф предрек конец сырьевой экономики к 2030 году

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что сырьевая экономика, ориентированная только на экспорт нефти и газа, закончится к 2030 году. По мнению финансиста, нужно как можно быстрее начать двигаться в сторону диверсификации экономики.

Греф подчеркнул, что по его ощущениям и текущим трендам повторения сырьевого суперцикла не будет. Глава Сбербанка уверен, что в противном случае перспективы будут печальными и призвал к этому готовиться.

«Надо к этому готовиться. У нас не так много времени. С точки зрения макроэкономики, очень маленький период времени. И поэтому, наверно, следует говорить об обретении новой динамики, о том, что нам нужно диверсифицировать динамику», — сказал Греф.

Заявления Германа Грефа приводит РИА Новости со ссылкой на программу Первого канала «Познер».