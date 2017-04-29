Греческие рыбаки поймали семиметровую акулу
Греческие рыбаки поймали в западной части Эгейского моря около острова Скопелос семиметровую акулу.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на местный блог skopelos-news.blogspot.gr, акула весит более 300 килограммов. Рыба попалась в сеть известных на острове рыбаков - братьев Брусианнисов.
Крупные акулы не часто встречаются в водах около Греции. В марте недалеко от Арголиды рыбаки поймали четырехметровую акулу, а позднее еще одну акулу длиной два с половиной метра.
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