Греческие рыбаки поймали семиметровую акулу

Греческие рыбаки поймали в западной части Эгейского моря около острова Скопелос семиметровую акулу.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местный блог skopelos-news.blogspot.gr, акула весит более 300 килограммов. Рыба попалась в сеть известных на острове рыбаков - братьев Брусианнисов.

Крупные акулы не часто встречаются в водах около Греции. В марте недалеко от Арголиды рыбаки поймали четырехметровую акулу, а позднее еще одну акулу длиной два с половиной метра.