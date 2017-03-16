Греческие радикалы признались в отправке посылки со взрывчаткой в Минфин Германии
Ответственность за отправку посылки со взрывчаткой в Министерство финансов Германии взяла на себя греческая группировка «Заговор огненных ячеек».
«Мы берем на себя ответственность за отправку начиненной взрывчаткой посылки в министерство финансов Германии», - цитирует «Интерфакс» сообщение анархической группировки со ссылкой на западные СМИ.
Ранее сообщалось, что начиненную взрывчаткой посылку обнаружили в здании министерства немецкие полицейские.
По словам представителей правоохранительных органов ФРГ, если бы коробку попытались открыть, сработало бы взрывное устройство, способное нанести значительный ущерб.
Как отмечалось, посылка действительно была отправлена из Греции, о чем свидетельствуют соответствующие почтовые марки.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии