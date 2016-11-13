Греческие порты могут закрыть для захода российских кораблей
Порты Греции могут быть закрыты для захода кораблей ВМФ России. Президент США Барак Обама во время визита в Афины потребует от премьера Греции Алексиса Ципраса принять такое решение.
Обама также хочет надавить на Грецию, чтобы она проголосовала за возобновление европейских санкций против России, когда в декабре предложение будет поставлено на голосование в ЕС.
Правительство Греции рассчитывает во время визита Обамы 15-16 ноября получить поддержку США в вопросе облегчения государственного долга, составляющего около 320 миллиардов евро, сообщает РИА Новости.
Следующая новость В Бельгию могут вернуться до пяти тысяч боевиков
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии