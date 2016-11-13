Греческие порты могут закрыть для захода российских кораблей

Порты Греции могут быть закрыты для захода кораблей ВМФ России. Президент США Барак Обама во время визита в Афины потребует от премьера Греции Алексиса Ципраса принять такое решение.

Обама также хочет надавить на Грецию, чтобы она проголосовала за возобновление европейских санкций против России, когда в декабре предложение будет поставлено на голосование в ЕС.

Правительство Греции рассчитывает во время визита Обамы 15-16 ноября получить поддержку США в вопросе облегчения государственного долга, составляющего около 320 миллиардов евро, сообщает РИА Новости.