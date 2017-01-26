Греческие острова попросили ЕС об особых визовых условиях для россиян

Греческие острова попросили ЕС об ускорении запуска пилотной программы особого визового режима для туристов из третьих стран, прибывающих в порты нескольких островов с территории Турции.

Как уточняется в материале, в марте 2017 года программа заработает для туристов из Ирана, а в апреле - для россиян и граждан Турции.

Данная мера должна стать мерой в поддержку туризма в регионе, по которому нанесла серьезный удар проблема мигрантов.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), речь идет о безвизовом въезде, сообщает «Интерфакс».

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