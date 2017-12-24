На границе Украины со стороны ЕС выстроились многокилометровые очереди из автомобилей

На украинской границе со стороны Евросоюза образовались многокилометровые автомобильные очереди. Об этом рассказал помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Наибольшее количество машин, по его словам, скопилось со стороны Польши и Словакии. Слободян подчеркнул, что причиной очередей стало возвращение работающих за рубежом украинцев на новогодние праздники домой.

В настоящее время предпринимаются меры по ускорению пропуска машин, передает RT.

Ранее стало известно, что за шесть месяцев безвизового режима в ЕС выехали 355 тыс. граждан Украины.