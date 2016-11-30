На границе в Ростовской области задержаны двое украинских дезертиров

Российские пограничники задержали двух украинских военнослужащих при попытке пересечь границу в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ПУ ФСБ по Ростовской области.

- Сотрудники погранслужбы задержали в разных районах при переходе через границу двух украинских военнослужащих, — сказал РИА «Новости» представитель погранслужбы.

- Меня зовут Алексей Яцун, я житель поселка Меловое, Украина. Насильно был забран в армию, прямо с работы. На то, что у меня больной отец, никто внимания не обратил. На работу ко мне подъехала машина с автоматчиками и две работницы военкомата. Мне сказали, что везут на комиссию, но никакой комиссии не было, я сразу попал в учебный центр. После меня отправили в зону АТО в город Артемовск. Война уже надоела, никто не хочет воевать, многие считают, что она бессмысленна, потому что с обеих сторон граждане Украины. Из-за этого принял решение дезертировать, — рассказал агентству один из дезертиров.

- Меня зовут Белозеров Богдан, я из поселка Беловодск. У меня умерла жена, сразу после этого меня призвали в армию. Я отказался идти, тогда они разорвали мой паспорт со словами, что я теперь никуда не денусь. Я решил уехать к тете в деревню, месяц находился у нее. Когда приехали к ней, я из дома не вышел, с ними разговаривала тетя, потом она мне рассказала, что меня ищут. Они пришли с автоматами, а у моей тети маленькие дети. Чтобы ничего вдруг не произошло, я собрался, взял некоторые вещи, перешел границу, подошел к российским пограничникам и объяснил всю ситуацию, — рассказал второй задержанный украинский солдат.