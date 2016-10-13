На границе России и Украины скончался россиянин
Пограничники Украины задержали россиянина, который пытался пересечь границу. После задержания у мужчины резко ухудшилось самочувствие, он скоропостижно скончался.
Задержание произвели пограничники Черниговского отряда, сообщает издание "Известия". По данным Госпогранслужбы Украины, россиянин пытался пересечь границу незаконно. Здоровье гражданина России ухудшилось сразу после задержания.
Смерть произошла в результате эпилептического припадка. По факту происшествия проводится проверка.
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