На границе России с Норвегией задержали группу марокканцев

Сотрудники ФСБ России задержали группу граждан Марокко, которые пытались незаконно пересечь российско-норвежскую границу.

Как сообщает Газета.ru, всего были схвачены четыре марокканца. В отношении них завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконное пересечение государственной границы России».

Уточняется, что в задержании принимало участие пограничное управление ФСБ по Карелии.

В октябре прошлого года американец незаконным путем пересек российскую границу в поисках «лучшей жизни».