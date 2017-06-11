На границе России с Норвегией задержали группу марокканцев
Сотрудники ФСБ России задержали группу граждан Марокко, которые пытались незаконно пересечь российско-норвежскую границу.
Как сообщает Газета.ru, всего были схвачены четыре марокканца. В отношении них завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконное пересечение государственной границы России».
Уточняется, что в задержании принимало участие пограничное управление ФСБ по Карелии.
В октябре прошлого года американец незаконным путем пересек российскую границу в поисках «лучшей жизни».
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