На границе в Ленобласти ворона выкрала паспорт у зазевавшегося гражданина Эстонии

При оформлении документов на пограничном пункте пропуска в Ивангороде Ленинградской области ворона украла паспорт у зазевавшегося гражданина Эстонии. Инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска, куда гражданин Эстонии прибыл с территории России, чтобы проследовать домой.

«Началась привычная процедура таможенного оформления транспортного средства. Гражданин вытащил паспорт, как вдруг подлетела ворона. Бесцеремонная птица выхватила документ и резко взмыла вверх. Все произошло так быстро, что никто даже опомниться не успел», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы Северо-Западного таможенного управления.

Сотрудники таможенного поста попытались помочь гражданину Эстонии, даже привлекли кинологов со служебными собаками, однако поймать ворону не удалось. Было составлено заявление об утрате паспорта. В полиции Ивангорода гражданину также дали адрес эстонского консульства в Санкт-Петербурге для получения документов, необходимых для возвращения на родину.

«Документы мужчина выправил и вернулся домой. А через пару дней и паспорт нашелся. Ворона бросила его недалеко от пешеходного пункта пропуска», — сообщили в ведомстве.