На границах России и Беларуси вводят режим для третьих лиц

Граждане России и Беларуси после введения пограничного контроля для лиц из третьих государств по-прежнему будут пересекать границу между странами по внутренним паспортам.

Разница коснется только лиц из третьих государств, которые проходят границу между Беларусью и Россией. Поэтому граждан России и Беларуси нововведение никак не затронет, сообщает РИА Новости.

Также все авиарейсы между союзными странами с 15 мая 2017 года будут переведены в международные сектора российских аэропортов. Там остаются те же правила, что и раньше – только внутренние паспорта граждан, но для граждан иных государств потребуется настоящий загранпаспорт и проверка пограничным контролем в полной мере.