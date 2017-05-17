Гражданская жена Захарченко рассказала о происхождении 16 миллионов долларов

Гражданская жена полковника МВД Дмитрия Захарченко, подозреваемого в многомиллионных взятках, заявила в суде, что арестованные в рамках уголовного дела 16 миллионов долларов, принадлежат ее отцу.

По данным следствия, два счета в банке «ВТБ 24» открыла родственница Пестриковой Лилия Горшкова, которая на допросе заявила, что деньги ей не принадлежат, а их владелицей является Пестрикова.

Вместе с тем, следователи считают, что эти средства были получены Захарченко преступным путем, однако обвиняемый это опровергает.

Пестрикова рассказала в суде, что никогда не работала, а деньги на содержание получала от отца, который может объяснить происхождение 16 миллионов долларов.

При обыске в квартире сестры Захарченко нашли комнату, в которой хранились девять миллиардов рублей в разной валюте, сообщает «РИА Новости».

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