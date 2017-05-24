Гражданку РФ задержали при попытке вывоза незадекларированных драгоценностей

Гражданка России была задержана в аэропорту Шереметьево при попытке незаконно провести через таможенную границу ЕАЭС партию драгоценностей общим весом около четырех килограммов.

Россиянка направлялась в Стамбул. Заявив об отсутствии товаров, подлежащих декларированию, она прошла через «зеленый коридор». Однако ее поведение привлекло внимание таможенников, что стало основанием для проведения досмотра.

В ходе процедуры у россиянки были обнаружены 230 украшений с драгоценными и полудрагоценными камнями. Женщина пыталась провезти их через границу в обуви, на теле и в брюшной полости, сообщает РИА «Новости».

Действия россиянки подпадают под ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица). Максимальным наказанием за данное деяние является лишение свободы на срок до двух лет.

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