Гражданку РФ задержали при попытке вывоза незадекларированных драгоценностей

Гражданка России была задержана в аэропорту Шереметьево при попытке незаконно провести через таможенную границу ЕАЭС партию драгоценностей общим весом около четырех килограммов.

Россиянка направлялась в Стамбул. Заявив об отсутствии товаров, подлежащих декларированию, она прошла через «зеленый коридор». Однако ее поведение привлекло внимание таможенников, что стало основанием для проведения досмотра.

В ходе процедуры у россиянки были обнаружены 230 украшений с драгоценными и полудрагоценными камнями. Женщина пыталась провезти их через границу в обуви, на теле и в брюшной полости, сообщает РИА «Новости».

Действия россиянки подпадают под ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица). Максимальным наказанием за данное деяние является лишение свободы на срок до двух лет.