Гражданка Франции родила дочку на борту самолета
Пассажирка самолета турецкой авиакомпании Turkish Airlines родила ребенка на борту воздушного судна.
Во время рейса из Гвинеи в Турцию гражданка Франции африканского происхождения Диаби Нафи родила девочку, сообщает агентство Anadolu. В полете у женщины начались схватки.
Роды на высоте 13 тысяч километров принимали стюардессы, прошедшие специальное обучение.
После приземления в столице Буркина-Фасо Уагадугу роженицу вместе с ребенком доставили в больницу. Жизни девочки ничего не угрожает.
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