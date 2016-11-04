Гражданина РФ заподозрили в даче взяток организаторам марафонов в США

В США начато расследование в отношении спортивного агента из России Андрея Баранова, который подозревается в даче взяток организаторам американских марафонов.

По версии следствия, он мог подкупить распорядителей соревнований, чтобы обеспечить допуск к ним спортсменов, принимавших допинг, сообщает издание The New York Times со ссылкой на свои источники. В частности, речь идет о Любови Денисовой и Лилии Шоубховой, результаты которых были аннулированы некоторое время назад из-за провала допинг тестов. В настоящее время ведется сбор доказательств в отношении Баранова.

Сам он в интервью изданию категорически опроверг обвинения в свой адрес. Кроме того, Баранов заявил, что ему не известно о подозрениях властей США и начатом расследовании.