Гражданина России задержали в Техасе за хранение запрещенного вещества
Россиянин Алексей Трапезников задержан полицией техасского города Абилин за хранение запрещенного препарата.
Правоохранители остановили автомобиль, которым управлял россиянин, за нарушение ПДД. При обыске они обнаружили у водителя около 5,5 граммов опиоидного анальгетика фентанил, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление полиции.
Россиянину предъявили обвинение в хранении запрещенных веществ и поместили под арест. В случае признания виновным, ему грозит депортация из США.
В полиции заявили, что все документы, связанные с инцидентом, направлены в генконсульство России в Хьюстоне. Там пока эту информацию не подтвердили.
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