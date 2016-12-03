Гражданина России задержали в Техасе за хранение запрещенного вещества

Россиянин Алексей Трапезников задержан полицией техасского города Абилин за хранение запрещенного препарата.

Правоохранители остановили автомобиль, которым управлял россиянин, за нарушение ПДД. При обыске они обнаружили у водителя около 5,5 граммов опиоидного анальгетика фентанил, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление полиции.

Россиянину предъявили обвинение в хранении запрещенных веществ и поместили под арест. В случае признания виновным, ему грозит депортация из США.

В полиции заявили, что все документы, связанные с инцидентом, направлены в генконсульство России в Хьюстоне. Там пока эту информацию не подтвердили.