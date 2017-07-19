Гражданина России осудили на пять лет в США

Россиянин Марк Вартанян получил пять лет тюрьмы в США по обвинению в хакерстве.

Приговор вынес суд Северного округа штата Джорджия, сообщает «Газета.ру». со ссылкой на зарубежные СМИ.

Россиянина обвиняли в создании вредоносной программы «Цитадель», поразивший около 11 миллионов компьютеров по всему миру. Причиненной ущерб оценен более чем в полмиллиарда долларов. Вартанян признал вину в одном эпизоде кибермошенничества.

При отбывании Вартаняном наказания будет учтено время, которое он провел под стражей в Норвегии и США, пока велось расследование.