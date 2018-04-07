У гражданина России остановилось сердце при посадке самолета в Ереване
Гражданин РФ Артак Ванецян умер от сердечного приступа в самолете, который следовал из Санкт-Петербурга в Ереван.
Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Главного управления гражданской авиации Армении Сатеник Ованнисян.
«39-летний гражданин России, армянин по национальности, Артак Ванецян умер в 10:45 по местному времени (9:45 мск - прим. ТАСС) от сердечного приступа в самолете, выполнявшем рейс Санкт-Петербург - Ереван», - сказала Ованнисян.
Уточняется, что инцидент произошел во время приземления в ереванском аэропорту Звартноц. Экипаж воздушного судна и врач из числа пассажиров пытались спасти жизнь мужчины, но Ванецян имел серьезные проблемы со здоровьем.
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