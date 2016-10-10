Гражданина Кубы похитили в Москве

На юго-востоке Москвы в минувшие выходные похитили гражданина Кубы. В связи с происшествием полиция ввела план "Перехват".

Происшествие случилось в минувшее воскресенье на улице Верхние Поля, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Кубинца посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Известно, что преступники передвигались на иномарке темного цвета.

О результатах операции "Перехват" пока не сообщается. В полиции уточнили, что похитителей было трое.