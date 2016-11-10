Гражданин РФ впервые стал вице-президентом Интерпола

Глава российской делегации на 85-й Генеральной Ассамблее Интерпола, начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук назначен новым вице-президентом Интерпола.

Таким образом, пост вице-президента Интерпола впервые в истории возглавил гражданин РФ. О назначении новых руководителей в Интерполе объявили на последний день работы Ассамблеи, работавшей с 7 по 10 ноября в Индонезии.

В состав Интерпола входят 190 государств. Организация является второй после ООН по числу международных участников, сообщает «Экономика сегодня».

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